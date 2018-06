Schnell, innovativ und geradezu revolutionär: So pries SAP das neue ERP-System S/4 Hana an, das 2015 auf den Markt kam. Doch seitens der Unternehmen regte sich auch Kritik: zu teuer und zeitaufwendig in der Umstellung. Heute, drei Jahre später, haben erst 3 Prozent auf das neue System umgestellt, berichtet Marco Lenck, Chef der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe DSAG. Grund: „Die Umstellung ist eine Operation am Herzen des Unternehmens.“ Welche Erfahrungen Konzerne bisher bei der Implementierung von SAP S/4 Hana gesammelt haben und wie die Umstellungsquote in ein paar Jahren aussehen wird – Marco Lenck im Talk mit FINANCE-TV .