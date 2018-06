Mit dieser Hammernews überraschte das australische Goldentwicklungsunternehmen Spitfire Materials Ltd (ASX: SPI; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) zum Wochenende seine Aktionäre. Wie das Unternehmen am 24. Juni 2018 mitteilte, habe man mit dem ebenfalls westaustralischen Golddeveloper Excelsior Gold Ltd. eine Fusionsvereinbarung unterzeichnet, die ein schlagkräftiges Unternehmen bildet, das nicht nur eine gemeinsame Ressource von 2,1 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...