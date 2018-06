Warum ist die Stimmung an den Finanzmärkten so angeschlagen und wie reagieren die Derivate-Anleger darauf? Was steckt hinter dem Freudensprung der türkischen Lira nach dem Wahlsieg von Erdogan? Aktuelle Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas.