Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Handelswoche ging es sowohl am US-amerikanischen als auch europäischen Rentenmarkt etwas ruhiger zu, so die Experten von Union Investment.Mit Blick auf das Marktumfeld sei die Aufmerksamkeit der Akteure auf das EZB-Forum im portugiesischen Sintra gerichtet gewesen. Marktbewegende Aussagen seien dieses Mal ausgeblieben. EZB-Präsident Draghi habe noch einmal betont, dass die EZB sehr geduldig bleibe, was den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung angehe. Die Aussage, dass die Leitzinsen "mindestens über den Sommer 2019" unverändert geblieben seien, habe zwar viele Fragen aufgeworfen. Präzisere Statements hätten sich aber weder Präsident Draghi noch den anwesenden nationalen Notenbankchefs entlocken lassen. Vereinzelte Aussagen hätten in Richtung Herbst 2019 gezielt. Angesichts der zuletzt eher verhaltenen Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum werde sich die EZB wohl alle Möglichkeiten offenhalten, im Bedarfsfall geld- beziehungsweise zinspolitisch gegenzusteuern. ...

