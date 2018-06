Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-25 / 14:04 Die Aktie der Lumaland AG, Berlin, (ISIN DE000A1YC996 / DE000A2DAPZ), wurde mit dem heutigen Tag in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Wanja S. Oberhof, Vorsitzender des Vorstands der Lumaland AG: "Aufgrund der positiven Entwicklung wollen wir mit dem Segmentwechsel einen Anreiz für konservativere Anleger schaffen, in die Lumaland-Aktie zu investieren. Die Notierung in Düsseldorf bietet dabei die Chance, eine breitere Anlegergruppe anzusprechen". Mit der erfolgreichen Notierung an der Börse Düsseldorf wird die Lumaland AG die Notierung an der Börse Hamburg aufgeben. Die Handelbarkeit der Lumaland-Aktie bleibt während des gesamten Vorgangs vollumfänglich erhalten. *Über die Lumaland AG:* Die Lumaland AG ist ein E-Commerce Holding mit einer Spezialisierung auf Eigenmarken in den Bereichen Home & Living. Mit einer buy and build Strategie hat sich die Gruppe in den letzten zwölf Monaten zu einem der führenden Marktplatz-Händler Europas entwickelt. Im Markenportfolio finden sich Eigenmarken wie RAVENSBERGER Matratzen, Lumaland, Pets & Partner und DoYourSports. Sitz der Lumaland AG ist Berlin Weitere Informationen zum Unternehmen: www.lumaland.com [1] *Pressekontakt: * Jessica Kuhla | Investor Relations | E: jk@lumaland.com | T: +49 178 7145161 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Lumaland AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-06-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 698423 2018-06-25 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6b14f14548fa1e2afc340da951a29515&application_id=698423&site_id=vwd&application_name=news

