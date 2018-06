GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2018 DGAP-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2018 25.06.2018 / 14:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2018 München, 25. Juni 2018 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten Zahlen für das erste Quartal 2018. Die Gesamtleistung des Medienhauses ging in der AG gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 6 % zurück und lag bei 512 TEUR (Vj. 547 TEUR). Das Ergebnis verschlechterte sich auf -127 TEUR (Vj. -86 TEUR). Auf EBITDA-Basis lag man bei -106 TEUR (Vj. -63 TEUR). Die Gesamtleistung der Tochter Smart Investor Media GmbH (Beteiligungsquote 90,0%) ging ebenfalls zurück auf 132 TEUR (Vorjahr 153 TEUR), das Ergebnis nach Steuern lag bei + 6,7 TEUR (Vorjahr +9,4 TEUR). Auf Konzernbasis lag die Gesamtleistung bei ca. 625 TEUR (Vj. ca. 677 TEUR). Das Ergebnis vor Steuern verschlechterte sich auf -121 TEUR (Vj. -77 TEUR). Ursache für die schwachen QI-Zahlen waren vor allem Projekte, die sich ins 2. Quartal 2018 verschoben haben. Aufgrund des guten Auftragsbestandes für das 2. Halbjahr geht die Gesellschaft für 2018 weiter von einem positiven Jahresergebnis aus. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de, Corporate Website: www.goingpublic.ag Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe veröffentlicht im Rahmen ihres cross-medialen Plattform-Ansatzes jährlich rund 80 Zeitschriftenausgaben und betreibt 8 Web-Plattformen in Verbindung mit Online-Newslettern sowie Social-Media-Präsenzen. Daneben organisiert das Medienhaus jährlich rund 20 Veranstaltungen. GoingPublic Magazin, das Kapitalmarkt-Portal www.goingpublic.de, HV Magazin sowie verschiedene Online-Newsletter/Services bilden den Bereich Kapitalmarktmedien. Mit den Plattformen BondGuide ( www.bondguide.de) und der Plattform Life Sciences ( www.goingpublic.de/lifesciences) wurden hier weitere Informationsangebote geschaffen, die systematisch ausgebaut werden. Bereits seit 2000 fungiert das VentureCapital Magazin ( www.vc-magazin.de) als Plattform der Beteiligungsindustrie im deutschsprachigen Europa. Das Anlegermagazin Smart Investor ( www.smartinvestor.de, Tochtergesellschaft Smart Investor Media GmbH) feiert 2018 bereits seinen 15. Geburtstag. Die Unternehmeredition ( www.unternehmeredition.de) wendet sich an den (Familien)Unternehmer. Seit Januar 2011 gehört die M&A Review ( www.ma-review.de) als Fachzeitschrift für M&A Professionals, zum Portfolio. Zusammen mit der mehrsprachigen (deutsch/chinesisch) Plattform M&A China/Deutschland ( www.ma-dialogue.com) und der Funktion als Geschäftsstelle für den Bundesverband M&A ( www.bm-a.de) entsteht hier ein Bereich Mergers & Acquisitions. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München. 25.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GoingPublic Media AG Hofmannstr. 7a 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-2000 339-0 Fax: +49 (0)89-2000 339-39 E-Mail: info@goingpublic.de Internet: www.goingpublic.ag ISIN: DE0007612103 WKN: 761210 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698449 25.06.2018

ISIN DE0007612103

AXC0171 2018-06-25/14:35