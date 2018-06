Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Kabelanbieters Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten. Am 22.06.2018 hat 3D NV (steht in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Frank Donck) ein Paket von 52.000 Tele Columbus-Aktien zum Kurs von 6,1427 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 319.420,19 EUR entspricht. ...

