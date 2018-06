Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mittwoch, 27. Juni 2018, 19.20 Uhr, 3sat



Wo steht Italien in Europa? Droht der Kultur der Verfall und schiebt die neue Regierung aus Populisten und Rechtsnationalen das Land ins Aus? Dieser Frage widmet sich "Kulturzeit extra: Italien am Abgrund?" live in 3sat am Mittwoch, 27. Juni 2018, 19.20 Uhr. Als Gäste im Studio begrüßt Vivian Perkovic die italienische Journalistin und Bloggerin Cinzia Sciuto sowie den Liedermacher Pippo Pollina aus Palermo, der live im Studio spielt und als Wahl-Schweizer auch die aktuelle Lage in Italien diskutiert - kulturell, politisch, gesellschaftlich.



Beide erklären das Wahlergebnis mit der immensen Schere zwischen Arm und Reich, dem Verfall von Kulturinstitutionen und dem Mangel an Möglichkeiten für Wissenschaft und Kunst. Das Gefühl, einerseits von Brüssel regiert zu werden, andererseits mit Herausforderungen wie dem Strom von Geflüchteten alleine gelassen zu sein, treibt viele Menschen in Italien um.



Wie sehr das Land strauchelt, ist von Deutschland aus betrachtet kaum nachvollziehbar. Denn hierzulande hält sich vielfach das romantisierte Image von Bella Italia als nahe liegendem Urlaubsland mit reichem Kulturerbe, touristischen Highlights und warmherzigen Menschen. Wie es wirklich um Italien bestellt ist, erklärt Flores d'Arcais. Der Philosoph beobachtet seit Jahrzehnten den schleichenden Verfall des Landes. Können Ideen oder der kulturelle Reichtum der Gesellschaft helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen?



Italiens Jugend will sich nicht abfinden mit Hoffnungslosigkeit und Rekordarbeitslosigkeit. Druck machen auch Frauenrechtlerinnen, die kürzlich vor dem Amtssitz von Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi gegen den Abbau von Fraueneinrichtungen demonstrierten. Die Krise der Politik stellt die Gesellschaft auf den Prüfstand: Wer zuvor links-liberal bis alternativ gewählt hat, dem bleibt jetzt kaum eine Partei, an die er sich wenden kann. Machtstrukturen, Hierarchien, Geschlechterrollen - alles steht in Frage, wenn Italien als Kulturnation überleben will.



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121