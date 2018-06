PORR hat historisches vollbracht

Die Deutsche Börse hat große Veränderungen ihrer Indizes angekündigt. Auch in Österreich wird munter durchgewechselt. Nun darf sich der Baukonzern PORR (WKN: 850185 / ISIN: AT0000609607) über die erstmalige Aufnahme in den Leitindex ATX freuen. Und natürlich will man sich gleich in der ersten österreichischen Börsenliga etablieren und keine Fahrstuhlmannschaft werden.

PORR profitiert von dem Umstand, dass Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) Buwog komplett übernehmen und einen Squeeze-out durchführen möchte. Schon am Dienstag, den 26. Juni, ist es so weit. Dabei ist die ATX-Aufnahme von PORR etwas ganz besonderes. Laut der Wiener Börse ist damit Österreichs ältestes börsennotiertes Unternehmen erstmals in seiner Börsengeschichte im Leitindex enthalten. Auch wir gratulieren!

