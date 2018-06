180 Mitarbeiter der EnBW können ab sofort im Rahmen der Aktion "New Mobility" für ein Jahr zu vergünstigten Preisen eine Sonderedition des BMW i3 samt Wallbox zum heimischen Laden leasen. Die Stromer sind dieser Tage in Stuttgart und Karlsruhe übergeben worden. Beworben hatten sich für die Aktion laut EnBW deutlich mehr Mitarbeiter, so dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...