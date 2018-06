IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic entnimmt in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Wolframlagerstätte South Quarry in Neufundland Wolframproben für vorläufige Sortierungsuntersuchungen

VANCOUVER, British Columbia - 25. Juni 2018 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV: GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seiner Wolframlagerstätte South Quarry im östlichen Zentrum von Neufundland im Labormaßstab eine metallurgische Probe aus wolframhaltigem Gangmaterial entnommen hat. Die Probe wird anhand von Erzsortierungstechnologien verarbeitet, um die Wirtschaftlichkeit derartiger Technologien bei der Verarbeitung des Wolframs aus den Erzgängen in dem Konzessionsgebiet zu beurteilen. Das Konzessionsgebiet weist eine Wolframmineralisierung in mehreren Bereichen auf, unter anderem hochwertige Pegmatitgänge im Bereich von zwei Steinbrüchen in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets. Bei früheren Schürfproben, die Great Atlantic aus den beiden Steinbrüchen entnommen hat, wurden Werte von über 1% WO3, bei einigen Proben sogar von über 5% WO3, festgestellt (Pressemitteilung vom 19. November 2015).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43795/NR-GR-06-25 -18-SouthQuarrysamplesforOpticalSorting_DEPRocm.001.png

Die wolframhaltigen Pegmatitgänge kommen in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets vor, unter anderem in einem Steinbruch, der als South Quarry bezeichnet wird und an einen kleineren Steinbruch angrenzt. Von den Erzgängen wurden erstmals in den 1980er-Jahren im Gebiet dieser Steinbrüche berichtet. Great Atlantic hat die hochwertige Wolframmineralisierung (Scheelit) in Erzgängen im Geröll und im Muttergestein der beiden Steinbrüche im Jahr 2015 bestätigt (Pressemitteilung vom 19. November 2015). Elf aus dem Geröll entnommene Schürfproben wiesen Gehalte von über 5 % WO3 auf (W% x 1,26 gleich WO3 %). Eine 20 cm lange Schlitzprobe entlang eines 15 cm breiten Erzgangs im kleinen Steinbruch ergab 2,96 % WO3, während eine Schürfprobe aus einem 0,25 Meter breiten Erzgang im South Quarry 11,94 % WO3 aufwies.

Great Atlantic hat vor kurzem für vorläufige metallurgische Untersuchungen im Labormaßstab eine Probe aus wolframhaltigem Gangmaterial aus dem Steinbruch South Quarry entnommen. Die Probe wird anhand von Erzsortierungstechnologien verarbeitet, um die Wirtschaftlichkeit derartiger Technologien bei der Verarbeitung des Wolframs aus den Erzgängen in dem Konzessionsgebiet zu beurteilen. Great Atlantic führt derzeit mit verschiedenen Verarbeitungsbetrieben Gespräche über Erzsortierungsoptionen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43795/NR-GR-06-25 -18-SouthQuarrysamplesforOpticalSorting_DEPRocm.002.jpeg

Wolframhaltige Pegmatitgänge im South Quarry

Ein qualifizierter Sachverständiger hat die Probendaten von 2015 überprüft. Der qualifizierte Sachverständige hat die Probenahme von 2015 beaufsichtigt. Die Proben von 2015 (und im Labor hinzugefügte Leer-, Doppel- und Standardproben) wurden von ALS Minerals Lab in Sudbury, Ontario, analysiert (ALS Minerals Lab ist von Great Atlantic Resources unabhängig). Die Untersuchung auf Wolfram erfolgte durch Lithium-Metaborat-Fusion, gefolgt von Säureauflösung und einer ICP-MS-Analyse; bei einigen Proben wurde eine erneute Analyse mittels XRF durchgeführt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43795/NR-GR-06-25 -18-SouthQuarrysamplesforOpticalSorting_DEPRocm.003.jpeg

South Quarry

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43795/NR-GR-06-25 -18-SouthQuarrysamplesforOpticalSorting_DEPRocm.004.jpeg

Wolframhaltiger Erzgang im South Quarry, der Metasediment-Geröll durchschneidet

Das Unternehmen plant für das Jahr 2018 im Konzessionsgebiet South Quarry außerdem Diamantbohrungen. Das Unternehmen hat eine Genehmigung für die Bohrung von fünf Bohrlöchern in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets in einem Bereich erhalten, in dem bei Schürfgrabungen im Jahr 2016 wolframhaltige Erzgänge freigelegt worden waren.

Das Konzessionsgebiet South Quarry erstreckt sich über ein Gebiet von 3.600 Hektar. Der Zugang zu dem Konzessionsgebiet ist ausgezeichnet, da eine asphaltierte Straße durch das Konzessionsgebiet führt.

Christopher R. Anderson, der President und CEO und ein Director, erklärte dazu wie folgt: Herr Martin und ich waren ein wichtiger Teil des ursprünglichen Managementteams, welches das Wolfram-Molybdän-Projekt Sisson in New Brunswick entwickelt hat, ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das momentan von Northcliff Resources Ltd. betrieben wird. Wir verstehen den Markt für Wolfram und sind davon überzeugt, dass das Wolfram-Konzessionsgebiet South Quarry, auch wenn es sich noch in einem frühen Stadium befindet, alle Kennzeichen eines für das Unternehmen profitablen Projekts hat.

Gegenwärtig hat Great Atlantic zwei Joint-Venture-Partner; das Unternehmen würde einen dritten Partner für die Unterstützung der Weiterentwicklung des Wolframprojekts South Quarry begrüßen.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und VP Exploration von Great Atlantic für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Mr. Christopher R Anderson Immer positiv denken, nach Lösungen streben und nie aufgeben

President CEO Director

604-488-3900

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43795

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43795&tr=1

