In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,25%-Hybrid-Wandelanleihe der Capital Stage Finance B.V. (Encavis AG) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Encavis verfügt laut KFM-Analyse über einen positiven Track Record im Betrieb von Solar- und Windparks. Das Unternehmen profitiert demnach von den langfristigen Einspeisevergütungen, ist jedoch auch vom weiteren regulatorischen Umfeld im Bereich der Solar- und Windenergie in den Kernmärkten abhängig. In Verbindung mit der Rendite von 4,06% p.a. (auf Kursbasis 105,50% am 22.06.2018 bis zum ersten Rückzahlungstag) sowie der attraktiven Wandelprämie von aktuell 18,9% (auf Kursbasis der Encavis-Aktie von 6,27 Euro am 22.06.2018) bewerten die Analysten die 5,25%-Anleihe der Encavis AG (A19NPE) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)".

INFO: Die Encavis AG ist ein auf den Betrieb von Freiflächen-Solarparks und Onshore-Windparks spezialisierter börsennotierter Konzern. Die Gesellschaft erwirbt schlüsselfertige und bereits im Betrieb befindliche Anlagen, wodurch ...

