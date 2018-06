Neuss (ots) -



Die meisten Menschen nutzen heute ihr eigenes Kommunikations-Device - in der Regel ein Smartphone oder Tablet. Der Mobilitätsgedanke setzt sich im Alltag immer weiter durch.



Die neue ClinicAll App macht erstmals Patienten und Krankenhäuser unabhängig von stationären Bedside Terminals am Patientenbett. Denn Klinik-Services können über die App direkt auf jedem mobilen Device abgerufen werden.



Ein besonderer Vorteil der ClinicAll App ist die Integration. Zahlreiche Software-Anbieter haben bereits spezifische Funktionen für Krankenhäuser entwickelt - jedoch können Patienten und Klinikpersonal schlecht für jede einzelne Funktion ein eigenes Programm auf ihrem Device installieren. Hier setzt die ClinicAll App an, indem sie ermöglicht, dass diese verschiedenen Funktionen über entsprechende Schnittstellen in einer einzigen App integriert werden.



Sie sind als Patient in einer Klinik? Öffnen Sie die ClinicAll App - nutzen sie nach dem Login unkompliziert TV, Internet, oder rufen Sie alle Informationen ab, die Ihre Klinik zur Verfügung stellt: Ihre Behandlungstermine, Ihr nächstes Mittagessen. Auch Raumlicht oder Bett können Sie einfach über die App kontrollieren. Ärzte und Klinikpersonal informieren Sie via Push-Mitteilungen über bevorstehende Aktivitäten, Termine oder Visiten. Sie können auch jederzeit über die ClinicAll App Ihre Schwester rufen. Jede Kommunikation wird so denkbar einfach und unkompliziert.



Die ClinicAll App läuft auf iOS- und Android-Geräten. Ein zentraler Server ermöglicht es, gezielt jedem einzelnen Patienten einen individuellen Zugang einzurichten. Somit fällt die Notwendigkeit weg, an jedem Patientenbett ein Bedside Terminal aufzustellen - der Installationsaufwand in Krankenhäusern wird enorm verringert.



Laden Sie die App nun kostenlos in Ihrem Appstore herunter - für iOS oder Android-Endgeräte. Wir stellen aktuell in der App einen Promo-Code zur Verfügung, der jedem User einen Einblick in den möglichen Funktionsumfang bietet.



Informationen:



Erklär-Video ClinicAll App: https://www.youtube.com/watch?v=esxuHiFP-ns



Website ClinicAll: www.clinicall.de



Kontakt: ClinicAll Germany GmbH Lea Kelic Tel. 02131 52813-30 lk@clinicall.de