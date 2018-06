Hier geht's zum Video

Die triste Stimmung an den Märkten dürfte auch heute an der Wall Street anhalten. Nach wie vor sorgt die Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der EU für lange Gesichter bei den Anlegern. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.