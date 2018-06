Klassik Radio AG: Hauptversammlung honoriert erfolgreiche Geschäftsentwicklung DGAP-News: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Klassik Radio AG: Hauptversammlung honoriert erfolgreiche Geschäftsentwicklung 25.06.2018 / 17:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Klassik Radio AG: Hauptversammlung honoriert erfolgreiche Geschäftsentwicklung Nach einem erfolgreichem Geschäftsjahr 2017 führte die Klassik Radio AG heute ihre ordentliche Hauptversammlung durch. Das Unternehmen erzielte mit 1,716 Millionen Euro ein Rekordergebnis beim operativen Gewinn (Vorjahr 1,541 Millionen Euro) und baut seine Reichweite kontinuierlich aus. Alle Vorschläge der Verwaltung fanden unter den anwesenden Aktionären hohe Zustimmung. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft. Augsburg, 25. Juni 2018. Klassik Radio hat heute die ordentliche Jahreshauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Augsburg durchgeführt. Mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,716 Millionen Euro gegenüber 1,541 Millionen Euro im Vorjahr erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2017. Die Anteilseigner zeigten sich mit der Entwicklung des Konzerns sowie den Resultaten sehr zufrieden und stimmten nach konstruktivem Dialog in allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten und teils einstimmig zu. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren beim Aktionärstreffen rund 70,9 % des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit deutlicher Mehrheit entlastet. Der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 892.374,99 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wurde die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg gewählt. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 will Klassik Radio auch im laufenden Jahr den Wachstumspfad weiter beschreiten. Die Basis dafür bildet neben dem von Stars der klassischen Musik kuratierten Streamingdienst Klassik Radio Select auch die deutliche Ausweitung der Reichweite. Laut Mediaanalyse "ma 2018 Audio I" erreicht der Sender knapp 5,9 Millionen Menschen allein in Deutschland (WHK, Mo-So). 314.000 Hörer folgen pro Durchschnittstunde dem Klassik-Radio-Programm, was einem Plus von 35,9 Prozent entspricht. "Das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre zu spüren ist ein gutes Gefühl. Wir hatten ein sehr gutes Geschäftsjahr 2017, dessen Erfolg die Basis für unser weiteres Wachstum bildet. Dabei sind wir in der komfortablen Position, nachhaltig in das Unternehmen investieren zu können. Konkret ist damit der weitere Ausbau unseres Streamingdienstes Klassik Radio Select gemeint. Wir kombinieren in gewohnter Weise ein außergewöhnliches Hörerlebnis durch unser von Stars kuratiertes Programm mit einem innovativen digitalen Zugang in HD-Qualität. So wird es uns gelingen, auch im laufenden Jahr 2018 dynamisch zu wachsen", sagt Ulrich R. J. Kubak, Gründer und CEO der Klassik Radio AG. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Homepage der Klassik Radio AG unter klassikradioag.de im Bereich Investor Relations abrufbar. Über Klassik Radio Klassik Radio ist Deutschlands reichweitenstärkstes Privatradio mit einer konsequenten 360 Digitalausrichtung. Es betreibt einen der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzerte, verfügt über eigene Shops und mit Klassik Radio Select über einen eigenen Streamingdienst. In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm aus klassischer Musik, New Classics und Filmmusik knapp sechs Millionen Hörer. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und betreibt seit Dezember 2017 den Streamingdienst Klassik Radio Select in HD-Qualität und mit von Stars klassischer Musik kuratiertem Programm. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt. https://www.klassikradioag.de http://select.klassikradio.de Kontakt Klassik Radio AG Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg +49 (0) 821 5070-0 ir@klassikradioag.de www.klassikradioag.de Presseportal Klassik Radio Select http://select.klassikradio.de/presse/ Pressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 25.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-222 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698521 25.06.2018

ISIN DE0007857476

AXC0225 2018-06-25/17:06