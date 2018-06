Anleihe zurückgezahlt - die More & More GmbH hat ihre Unternehmensanleihe 2013/18 mit einem platzierten Volumen von 9,5 Millionen Euro fristgerecht Mitte Juni 2018 zurückgezahlt. Die im Juni 2013 mit einem Volumen von 8 Millionen Euro und einem Zinskupon von 8,125 Prozent emittierte More & More-Anleihe (A1TND4) wurde später um 1,5 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro aufgestockt. Durch mehrere Rückkauf-Angebote wurde ...

