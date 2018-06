DAX verpatzt Wochenauftakt, Lufthansa setzt Talfahrt fort

Am Freitag unternahm der DAX noch einen Stabilisierungsversuch. Am heutigen Montag war davon schon nichts mehr zu sehen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer erlebte einen denkbar schlechten Start in die neue Handelswoche.

Das war heute los. Für den DAX ging es zeitweise um rund 2 Prozent in die Tiefe. Damit setzte sich die schwache Performance aus der Vorwoche fort. Erneut waren es die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Handelsstreits, die die Stimmung in den Keller drückten. Inzwischen sorgen sich Investoren auch, dass die Konjunktur an Schwung verlieren könnte. Dabei sorgte ein weiterer Rückgang des ifo Geschäftsklimaindex nicht gerade für Beruhigung. Der Index ist im Juni auf 101,8 Punkte gesunken, nach 102,3 Punkten (durch Saisonbereinigung korrigiert) im Mai. Die Unternehmer waren den Angaben zufolge weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Die Erwartungen bleiben jedoch unverändert leicht optimistisch. Der Rückenwind für die deutsche Wirtschaft flaut jedoch ab.

