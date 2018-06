Straubing (ots) - Die CSU kann nicht mit Merkel, sie kann aber - zumindest bis jetzt - auch nicht gegen sie. Vielleicht sollte sie lieber den ambitionierten Regierungsplan von Ministerpräsident Markus Söder ins Zentrum rücken. Mehr als 60 seiner rund 100 Vorhaben seien bereits in der Mache, lobt Söder sich dieser Tage selbst - darunter auch viele Ansätze, um in der Flüchtlingspolitik Fortschritte zu erzielen. Davon lässt sich das Wahlvolk vielleicht mehr beeindrucken und eine Wahlschlappe abwenden.



