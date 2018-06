Luxoft Holding, Inc (NYSE:LXFT), ein weltweit tätiger IT-Dienstleister, arbeitete mit der Stadt Zug und der Hochschule Luzern (HSLU) in der Schweiz zusammen an der Erstellung des ersten anpassbaren Blockchain-basierten E-Voting-Systems, das von einer großen Volkswirtschaft eingesetzt wird. Näheres zu der Lösung finden Sie hier

In einem Schritt zur Förderung der Einführung von Blockchain-basierten Diensten im öffentlichen Bereich gab Luxoft heute bekannt, dass es sich dazu bekennt, diese Plattform zu einer Open-Source-Lösung zu machen. Auch ist das Unternehmen im Begriff, eine Blockchain for Government Alliance zu gründen, die Möglichkeiten der Anwendung der Blockchain in öffentlicher Einrichtungen propagiert.

"Luxoft freut sich über die Gelegenheit, zusammen mit der Stadt Zug verschiedene Blockchain-Anwendungen zu beleuchten" , so Vasily Suvorov, Chief Technology Officer bei Luxoft. Als Europas führender Blockchain-Unterstützer akzeptiert die Stadt Zug bereits Kryptowährung als Zahlungsmittel für Dienstleistungen. Auch verfügt Zug über digitalisierte Identitätsregistrierungen auf Blockchain-Basis und jetzt haben wir die Stadt dabei unterstützt, Mittel für eine sichere Verlagerung von Abstimmungen in den Online-Bereich zu schaffen und auszuprobieren."

Luxoft baute die genehmigte Blockchain-basierte Lösung e-Vote, darunter die Plattform selbst, die Software und die Algorithmen, auf Basis von Hyperledger Fabric auf. Im nächsten Schritt wurde diese Lösung dann in die Ethereum-basierte digitale ID-Registrierungs-Anwendung der Stadt Zug integriert, die uPort verwendet, um die Bewohner der Stadt in die Lage zu versetzen, ihre Stimme auf Blockchain-Basis abzugeben. Die Lösung verwendet eine innovative Verschlüsselungstechnologie, die einerseits die Stimmen anonymisiert und andererseits eine fälschungssichere Auszählung und eine sichere Prüfung ermöglicht.

Mit Unterstützung von der Hochschule Luzern, AWS und n'cloud.swiss wird die Plattform in drei verschiedenen Rechenzentren in der Cloud eingesetzt: zwei in der Schweiz und eins in Irland. Durch die Verteilung der Daten auf drei verschiedene Rechenzentren werden die Sicherheits- und Datenverlustrisiken geographisch gestreut und das System robuster gemacht. Außerdem kann die Plattform dem Schweizer Recht entsprechend Abstimmungsdaten innerhalb einer vereinbarten Frist dauerhaft löschen.

"Es bestehen Bedenken hinsichtlich des E-Voting-Ansatzes, da es um einen grundlegenden Mechanismus der direkten Demokratie geht," so Suvorov. "Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass diese Technologie nicht im Besitz eines einzigen Unternehmens sein kann. Wir werden die E-Voting-Plattform zu einer Open-Source-Lösung machen, damit die Bürger verstehen können, wie diese Technologie aufgebaut ist und wie sie arbeitet. Auf diese Weise wird eine uneingeschränkte Transparenz sichergestellt. In Zukunft wird unsere Allianz weitere Menschen dazu ermutigen, Blockchain-basierte Anwendungen für staatliche Stellen in aller Welt zu entwickeln."

Luxoft, eines der Gründungsmitglieder der Crypto Valley Association, wird mit Organisationen, die an Blockchain-Service-Lösungen für die öffentliche Hand arbeiten, kooperieren und sie dazu einladen, gemeinsam die Blockchain for Government Alliance ins Leben zu rufen. Damit sollen alle beitragenden Parteien in die Lage versetzt werden, den Quellcode von e-Vote weiterzuentwickeln und eine in der Praxis anpassbare Blockchain zu erstellen, die jeden Tag weltweit verlässlich angewendet werden kann.

