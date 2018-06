=== *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai 10:00 DE/Elringklinger AG, Telefon-PK zu Gewinnwarnung 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV, München 11:00 DE/Kohlekommission, Auftakt zur konstituierenden Sitzung, Berlin 11:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und spanischer Ministerpräsident Sánchez, PK nach Treffen, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK nach Sitzung des Stabilitätsrats, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Tusk, Treffen zur Vorbereitung des EU-Gipfels, Berlin 14:00 EU/EZB, Eröffnungskommentar von Vizepräsident de Guindos beim Bond Market Contact Group (BMCG), Frankfurt *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,8% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 128,1 zuvor: 128,0 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Dänemark - Frankreich, Moskau 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Australien - Peru, Sotschi 19:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Birmingham Civil Rights Institute 19:45 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Houston Partnership 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Nigeria - Argentinien, St. Petersburg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Island - Kroatien, Rostow am Don *** 20:30 DE/Sondersitzung des Koalitionsausschusses von CDU, CSU und SPD, Berlin - US/Treffen von US-Energieminister Perry mit seinem russischen Amtskollegen Nowak, Washington - US/ATX-Index, Porr AG ersetzt Buwog AG - US/Dow Jones Industrial Average (DJIA), Walgreens Boots Alliance ersetzt General Electric ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2018 23:53 ET (03:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.