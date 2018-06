The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQ4B0 OMEGA AG ANL 18/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADY4 DZ BANK CLN E.9520 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K42 DZ BANK IS.A957 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K59 DZ BANK IS.A958 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KZ6 DZ BANK IS.A952 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2V05 NORDLB GELDM.FRN 19/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013346137 AUTO.SUD FR 18-28 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA PTCGDKOM0037 CAIXA GERAL 18/28 MTN FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US57385LAA61 MARVELL TE.GRP 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US780097BH35 ROYAL BK SCOTLD 2024 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US780097BJ90 ROYAL BK SCOTLD 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1839682116 BULGARIAN ENERGY 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1841967356 DKT FINANCE 18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1844997970 INTL GAME TECH.18/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1846665534 ENERGIZ.GAM.ACQ.18/26REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1847633119 ROYAL BK CDA 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1847692636 IBERDROLA FIN. 18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA 52C XFRA FR0013341781 2CRSI S.A. EO-,09 EQ00 EQU EUR Y

CA FVUI XFRA IE00BFWXDX52 F.L.DL IGCBETF DLD EQ01 EQU EUR Y

CA FVSH XFRA IE00BFWXDY69 FR.LIB.EOSM ETF EOD EQ01 EQU EUR Y

CA XSXE XFRA LU1772333404 XTR.STOXX EUR.600 2C EO H EQ01 EQU EUR Y

CA 6MX XFRA US28249H1041 EIDOS THERAPEUT. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 1NE XFRA US92511W1080 VERRICA PHARMAC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N