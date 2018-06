FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C3M XFRA CNE100001NP4 CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1 0.027 EUR

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS RC-,10 0.239 EUR

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.306 EUR

ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR

FEW XFRA DE0005753149 FUNKWERK O.N. 0.250 EUR

E8V XFRA JP3169750001 ENVIPRO HOLDINGS INC. 0.133 EUR

EMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.018 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.094 EUR

MA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. 0.055 EUR

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.310 EUR

ARS XFRA TRAALARK91Q0 ALARKO HLDG AS NAM. TN 1 0.049 EUR

0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.196 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR

LOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.078 EUR

YRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.243 EUR

V94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.407 EUR

01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.392 EUR

BGT XFRA JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. 0.627 EUR

HIK XFRA JP3783420007 HIKARI TSUSHIN INC. 0.635 EUR

NI7 XFRA JP3749400002 NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD 0.172 EUR

NPG XFRA JP3733400000 NIPPON EL. GLASS 0.392 EUR

JAT XFRA JP3726800000 JAPAN TOBACCO 0.588 EUR

TYR XFRA JP3610600003 TOYO TIRE + RUBBER 0.157 EUR

T6R XFRA JP3582600007 TOKYO TATEMONO 0.125 EUR

7TC XFRA JP3560800009 TOKAI CARBON 0.094 EUR

ISW XFRA JP3551530003 INFORM. SVCS INTL-DENTSU 0.219 EUR

DEN XFRA JP3551520004 DENTSU INC. 0.353 EUR

TO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD 0.110 EUR

CUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'L 0.243 EUR

DPN XFRA JP3493400000 DIC CORP. 0.470 EUR

SWD XFRA JP3368000000 SHOWA DENKO K.K. 0.157 EUR

XKK XFRA JP3366800005 SHOWA SHELL SEKIYU 0.165 EUR

5S2 XFRA JP3360250009 SHO-BOND HLDGS CO. LTD 0.580 EUR

SHD XFRA JP3351600006 SHISEIDO CO. LTD 0.118 EUR

CB4 XFRA JP3346300001 CAC HOLDINGS CORP. 0.149 EUR