FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LOO XFRA JP3981000007 LOOK HOLDINGS INC.

FUP XFRA JP3816200004 FUJI PHARMA CO.LTD.

TO5 XFRA JP3606600009 TOYO INK SC HLDGS CO.LTD.

3G6 XFRA JP3386370005 GNI GROUP LTD.

PJC XFRA CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC1

5H5A XFRA CH0012627250 HBM HEALTH.INVEST.A

3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP.

CDIC XFRA US12514V1052 CDTI ADVANCED MAT. DL-,01