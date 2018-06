...in der vergangenen Woche die Gemüter. Zunächst mit Berichtigungsaktien 1 zu 1, womit sich der Kurs optisch halbierte. Sodann mit einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, nämlich der Übernahme von weiteren 16 % an HOMAG und einem kleineren Kauf in den USA (BABCOCK und WILCOX). Was dies zusammen ergibt, bestätigt unsere doppelten Empfehlungen in den letzten Wochen, die zunächstkaum honoriert wurden, aber bei netto 42/43 Euro (ex Bezugsrecht) bauen wir die Position aus. So wird aus einem ehemaligen Spezialisten für Lackiertechnik ein interessanterTechnikkonzern typisch deutscher Art, nämlich höchste Qualität der Produkte in den angestammten, weil beherrschbaren Technologien.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen AB-Daily.



