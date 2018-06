Der amerikanische Chemiekonzern DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, NYSE: DWDP) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,38 US-Dollar ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Es ist die vierte Quartalsdividende in Folge des neu formierten Konzerns. Auszahltag ist der 14. September 2018 (Record day: 31. August 2018). DuPont und der Rivale Dow Chemical kündigten im Dezember 2015 den Zusammenschluss an, der zum ...

