Brinker International steht kurz vor der Korrektur? - So könnten Sie davon profitieren

Symbol:WKN:ISIN:Brinker International ist Betreiber, Franchise-Geber und Eigentümer von diversen Restaurants.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend und bisher konnten wir keine Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung beobachten. Auf Grund der Schwäche an den Märkten könnte auch bei dieser Aktie schon bald ein Pullback auftreten. Der nächstmögliche Support-Bereich befindet sich in der 47,50 US-Dollar Marke und somit wäre genug Platz für Setups in die Short-Richtung vorhanden.Chart vom 25.06.201851.26 USDIm Tageschart ist eine Umkehrkerze ersichtlich, die am Freitag, den 22. Juni bestätigt wurde. Sollte die heutige Kerze ebenso unter dem Tief der Kerze von Freitag schließen, wäre die Gelegenheit für einen Short-Trade vorhanden. Der Stop könnte über dem Hoch der Umkehrkerze gesetzt werden und mögliche Profitziele wären in dem Bereich von 45.50 US-Dollar vorhanden, da sich dort der EMA 50 befindet, welcher oft als Support von den Marktteilnehmern interpretiert wird.Man sollte jedoch beachten, dass so ein Trade gegen den Trend gerichtet ist und somit das Risiko deutlich höher ist, als bei Trades die mit dem Trend verlaufen. Ebenso werden Ende Juli Quartalszahlen bekanntgegeben und somit steigt die Gap-Gefahr zu diesem Zeitpunkt.Derzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert.Aussicht:(kurzfristig)Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at