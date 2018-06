General Electric - Setzt sich der Abwärtstrend fort oder ist das die Einstiegsgelegenheit?

Symbol:WKN:ISIN:Die General Electric Company ist ein Unternehmen im Bereich Technologie- und Finanzdienstleistungen. Zu den Segmenten gehören Energieinfrastruktur, Gesundheitswesen, Transport, sowie GE Capital.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Abwärtstrend mit steigendem Volumen an den roten Kerzen. Dies kann als ein Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Auf Grund der Tatsache, dass die Märkte viel Schwäche in den letzten Tagen zeigen, ist es aktuell durchaus sinnvoll, nach Short-Setups Ausschau zu halten.Chart vom 25.06.201812.90 USDDie Aktie kann interessant werden, wenn eine Gegenbewegung nach oben auftritt, im Idealfall bis zu den EMAs 20 und 50, da dieser Bereich als Widerstand interpretiert wird. Sollte der Wert bis zur 14 US-Dollar Marke korrigieren, wären Setups mit guten Chancen-Risiko-Verhältnis denkbar.Wenn sich im Idealfall eine Umkehrkerze in diesem Bereich bildet, wäre ein Einstieg darunter mit einem Stop über der jeweiligen Kerze möglich. Durch die schwach agierenden Märkte, könnte die Aktie Ihre Fahrt in Richtung Süden ohne Gegenbewegung fortsetzen. Sollte dies passieren, wäre es wiederum schwierig einen Trade mit gutem CRV einzugehen, da die Aktie in Folge bereits zu weit weg von den EMAs wäre.Die Quartalszahlen werden am 20. Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung und somit zu einem erhöhten Risiko führen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at