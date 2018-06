Die DZ Bank hat Klöckner & Co von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 13 auf 8 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Risiken für das Europageschäft des Stahlhändlers nähmen zu, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Belastung sieht er zudem die Handelsspannungen und die dadurch gestiegene Verunsicherung am Aktienmarkt, unter der insbesondere zyklische Aktien litten./ajx/la

Datum der Analyse: 26.06.2018

