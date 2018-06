Trade des Tages - MongoDB Short im 5 Minuten Chart!

Symbol:WKN:ISIN:Bei ratgeberGELD.at konnten wir heute im Live Chat von der Schwäche der Märkte profitieren!Die Aktie Mongodb Inc. kam auf unseren Radar durch die schnelle Bewegung in Richtung Süden und durch die Schwäche der Märkte war es klar, dass wir Ausschau nach Short-Trades im kurzfristigen Bereich halten müssen.Der Wert befindet sich in einem Abwärtstrend auf dem 5 Minuten-Chart und war somit ein interessanter Short-Kandidat. Gleich nach der Markteröffnung kam es zu einer schnellen Bewegung von 3 roten Kerzen nach unten. Dabei haben wir die Korrektur bis zu VWAP abgewartet, um ein vernünftiges Chancen-Risiko-Verhältnis sicherzustellen. Der Einstieg erfolgte in die Short-Richtung bei 53.80 USD mit einem Stopp bei 54.20 USD. Die letzten Gewinne wurden in dem Bereich der 51.51 US-Dollar Marke realisiert. Somit wurde ein Trade mit viel Potenzial korrekt umgesetzt und ist unser Trade des Tages!Risiko: 40 Cent Profit: 229 CentDerzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert.Aussicht:(kurzfristig)Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at