Wirecard - jetzt 6,50 % p.a. sichern!

Um mehr als 50 Prozent ist die Wirecard-Aktie seit Jahresanfang nach oben geschossen und ist damit derzeit der klare Spitzenreiter im TecDAX. Zudem führt der Zahlungsabwickler mit einem Gewicht von zehn Prozent den Index an, gleichauf mit dem Biotechzulieferer Qiagen. Wirecard profitiert kräftig vom stark wachsenden Internethandel. Die US-Researchfirma eMarketer prognostiziert, dass sich der weltweite Internethandel zwischen 2017 und 2021 auf 4,9 Billionen Dollar mehr als verdoppeln wird.



Das im Landkreis München ansässige Unternehmen Wirecard bietet Dienstleistungen im elektronischen Zahlungsverkehr an. Dazu gehören Lösungen für mobiles Bezahlen und E-Commerce - Bereiche die kräftig wachsen, wie es auch an den jüngsten Unternehmenszahlen von Wirecard abzulesen ist. Das Unternehmen hat im ersten Quartal ihren Umsatz um mehr als 50 Prozent auf 420,4 Mio. Euro gesteigert. Bei jeder Transaktion, die über die Plattform von Wirecard läuft, bleiben rund 1,5 Prozent als Erlös bei der Firma hängen. Vorstandschef Markus Braun hat für das Gesamtjahr einen Anstieg des operativen Gewinns auf 520 bis 545 Mio. Euro in Aussicht gestellt. In der Mitte der Spanne entspräche das einem Plus von knapp 30 Prozent.



Braun hat zudem ehrgeizige Mittelfristziele ausgegeben. 2020 will er bereits einen Erlös von mehr als 2,8 Mrd. Euro erzielen, wobei die operative Marge auf 30 bis 35 Prozent verbessert werden soll, gegenüber 27,7 Prozent die für 2017 erzielt wurden. Zwar nimmt der Wettbewerb in der Branche zu, u. a. durch PayPal, Amazon und Alibaba, die eigene Zahlungslösungen entwickelt haben, laut den Daten von Thomson Reuters geht der Konsens der Analysten allerdings davon aus, dass Wirecard seine 2020er-Ziele erreichen wird.



Protect-Aktienanleihe Pro auf Wirecard - Zinssatz p.a. 6,50 % - WKN TD9L14



Eine Protect-Aktienanleihe Pro ist ein mit einer festen Laufzeit ausgestattetes Wertpapier. Die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe Pro am 23.07.19 hängt vom Kurs der Wirecard-Aktie ab. Die Protect-Aktienanleihe Pro wird unabhängig vom Kursverlauf der Wirecard-Aktie mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. (pro Jahr) bezogen auf 1.000,00 EUR Nennbetrag verzinst. Die Zinsen werden am 23.07.19 gezahlt. Für die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe Pro am 23.07.19 gibt es zwei Möglichkeiten. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 1.000,00 EUR Nennbetrag.



Dass der Handelsstreit bereits seine Spuren hinterlässt, zeigt die Gewinnwarnung von Daimler. Der Premium-Fahrzeughersteller geht davon aus, dass höhere Strafzölle für US-Fahrzeuge, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, den Absatz von SUVs dämpfen werden. Die Nachrichten von Daimler haben auch die Aktien von BMW, Volkswagen und die des Zulieferers Continental nach unten gezogen. In diesem Umfeld haben Investoren zudem auch die Aktien anderer Zykliker, also Unternehmen aus konjunkturabhängigen Branchen, wie BASF, Deutsche Post oder Lufthansa verkauft. Die beiden zuletzt genannten Unternehmen sind neben der Deutschen Bank und der Commerzbank bisher die schwächsten DAX-Titel im bisherigen Jahresverlauf.

1.000 Euro zurückgezahlt: Liegt der maßgebliche Kurs der Wirecard-Aktie am 16.07.19 über der Barriere, erhält der Anleger 1.000,00 EUR. Die Barriere entspricht 80,00 % des Schlusskurses des Basiswerts am 16.07.18.

Wirecard-Aktien geliefert: Liegt der maßgebliche Kurs der Wirecard-Aktie am 16.07.19 auf oder unter der Barriere, erhält der Anleger Wirecard-Aktien. Die Anzahl der Aktien wird durch das Bezugsverhältnis bestimmt. Bruchteile von Wirecard-Aktien werden nicht geliefert, sondern als Ausgleichsbetrag gezahlt.

Bitte beachten Sie: Protect-Aktienanleihen Pro notieren normalerweise nicht in Euro, sondern in Prozent (z. B. 100,00 %) bezogen auf den Nennbetrag. Beim Erwerb der Protect-Aktienanleihe Pro nach Beginn des Zinslaufs muss der Anleger zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen entrichten. Die Zinsen für die gesamte Laufzeit der Protect-Aktienanleihe Pro werden am 23.07.19 durch den Emittenten an den Anleger gezahlt und beinhalten die gezahlten Stückzinsen. Der Anleger hat keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC