Die Aktionäre der Modeschmuckkette Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504) treffen sich am heutigen Dienstag zur Hauptversammlung in Hamburg. Die Anteilsinhaber stimmen über eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 ab. Das Unternehmen zahlte im Vorjahr ebenfalls eine Dividende von 3,00 Euro aus. Auf dem derzeitigen Aktienkursniveau von 48,17 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

