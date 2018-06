Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2016 erwirtschafteten die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland 70,0 Milliarden Euro Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...