Der deutsche Leitindex ist denkbar schlecht in die neue Handelswoche gestartet. Am Montag rutschte der DAX über 300 Punkte ab. Die Sorgen wegen einer möglichen Eskalation des Handelskonfliktes belasten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Apple, Facebook, Alibaba, Baidu, Harley Davidson und Infineon. Gerade die Tech-Werte gehörten gestern zu den größten Verlierern an den Börsen. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.