Evotec, MorphoSys & Co: 30 Wachstumspakete in einem Index

Denkt man an den Biotechnologiesektor, dann fallen den meisten Anlegern in erster Linie die großen US-Branchenvertreter wie Amgen (WKN: 867900 / ISIN: US0311621009), Biogen (WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037) oder Celgene (WKN: 881244 / ISIN: US1510201049) ein. Dabei hat auch Europa ein interessantes Portfolio an Biotechfirmen zu bieten. Beispiel: CRISPR Therapeutics (WKN: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137). Die Schweizer sind der bekannteste Player im Bereich der Gen-Schere CRISPR - eine Technologie, welche die Gentechnik revolutioniert. Es handelt sich dabei um einen Mechanismus, um die DNA (Erbgut) gezielt zu schneiden, womit einzelne beispielsweise defekte Gene gezielt aus dem Erbgut herausgelöst, durch andere (gesunde) Varianten ersetzt oder komplett ausgeschaltet werden könnten. Auch Cellectis (WKN: A0MKPR / ISIN: FR0010425595) aus Paris wird als potenzieller Highflyer gehandelt. Das Unternehmen hat sich "CAR-T-Zellen der nächsten Generation" auf die Fahnen geschrieben. Der Unterschied zu den bekannten Playern in diesem heißen Biotech-Forschungsbereich: Cellectis nutzt den Ansatz der Gen-Editierung, um kosteneffizientere Krebsimmuntherapien zu entwickeln.

