Die Analysten von Goldman Sachs haben eine Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des steirischen Maschinenbaukonzerns Andritz ausgesprochen. Bisher hatten sie die Titel mit "Neutral" bewertet. Gleichzeitig erhöhten sie ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 48,00 auf 55,00 Euro.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse zuletzt bei 46,40 Euro.

Der Aktienkurs der Andritz sei in den vergangenen drei Monaten um elf Prozent gesunken und biete nun eine "attraktiven Einstiegspunkt", schreiben die Analysten Jack OBrien und William Turner in ihrer neuen Studie. Potenzial sehen sie vor allem aufgrund von drei Aspekten: In der Sparte "Pulp & Paper" sollte Andritz in den nächsten Jahren Zuschläge für einige Großprojekte erhalten. In der Sparte "Hydro" wiederum dürften sich die zuletzt schlechten Marktbedingungen in den kommenden drei Jahren verbessern.

Als dritten Punkt nennen die Analysten die Übernahmeaktivitäten der Andritz. Das Unternehmen habe 62 Akquisitionen seit 2000 getätigt und nach Einschätzung von Goldman Sachs eine der besten Erfolgsbilanzen in der Branche, was die damit verbundene Wertschöpfung angeht. Zuletzt hatte die Andritz am Montag die Übernahme des US-Unternehmens Xerium Technologies bekanntgegeben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Sachs-Analysten 2,90 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2018. In den Folgejahren soll er dann auf 3,41 Euro (2019) und 3,73 Euro (2020) steigen. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,51 Euro (2018), auf 1,80 Euro (2019) und auf 1,99 Euro (2020).

