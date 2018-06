Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Puma SE von 492 auf 565 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr des Sportartikelherstellers in die NBA spreche für einen starken Auftragseingang für den Rest dieses Jahres, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch 2019 sollte das Geschäft robust laufen, so dass die Aktie der aussichtsreichste Wert innerhalb des Sektors bleibe./mf/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-06-26/10:22

ISIN: DE0006969603