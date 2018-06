Maya Gold and Silver Inc. veröffentlichte gestern die ersten Ergebnisse des Diamantbohrprogramms auf der Liegenschaft Boumadine im Osten von Marokko. Mit Hilfe der Bohrlöcher sollen die polymetallische Mineralisierung erkundet und historische Daten überprüft werden. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Kontinuität der Metallvorkommen im zentralen Teil der Lagerstätte nachgewiesen. Es besteht zudem Potential für eine Erweiterung der bekannten Mineralisierung zur Tiefe hin, da die Ausdehnung in dieser Richtung bislang kaum untersucht wurde.



Die bisher ausgewerteten Bohrkerne weisen u. a. die folgenden Abschnitte auf:



? Bohrloch B-17-02: 4,78 g/t Gold, 104 g/t Silber, 0,29% Kupfer, 0,69% Blei und 6,13% Zink über 9 m



? Bohrloch B-17-04: 4,91 g/t Gold, 140 g/t Silber, 0,18% Kupfer, 0,41% Blei und 1,70% Zink über 28 m, darin 11.02 g/t Gold, 219 g/t Silber, 0,39% Kupfer, 0,12% Blei und 0,55% Zink über 4,3 m



