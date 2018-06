Weinfelden (ots) - Ein grosses Lob der Lernenden: Lidl Schweiz

erhält im zweiten Jahr in Folge die Auszeichnung «Great Place to

Start» vom Institut «Great Place to Work». Damit unterstreicht Lidl

Schweiz den Anspruch, seinen Lernenden den bestmöglichsten Start in

die Berufswelt zu bieten.



Zufriedene Mitarbeiter sind die wichtigste Basis für den Erfolg -

und Lidl Schweiz hat sich diesbezüglich viel vorgenommen: Der

Detailhändler möchte der beste Discounter sein. Das gilt für über

3300 Mitarbeiter und natürlich auch für die knapp 40 Lernenden, die

derzeit im Unternehmen beschäftigt sind. Die Lernenden haben ihrem

Arbeitgeber jetzt erneut ein ganz besonderes Lob ausgesprochen: Wie

die Befragung zeigte, erhält Lidl Schweiz im zweiten Jahr in Folge

die Auszeichnung als «Great Place to Start».



Über die Auszeichnung freut sich auch Marco Monego, Chief Human

Resources Officer Lidl Schweiz: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt,

unsere Lernenden zu den Führungskräften von Morgen auszubilden. Die

erneute Auszeichnung bestätigt uns, dass unsere Ausbildungskonzepte

greifen und sich unser Einsatz zu Gunsten der Berufsbildung lohnt. Es

macht uns stolz, erneut als «Great Place to Start» ausgezeichnet zu

werden und ein derart gutes Zeugnis von unseren Lernenden ausgestellt

zu bekommen.»



Erfolgreicher Lehrbetrieb



Dass die Kunden mit Lidl Schweiz sehr zufrieden sind, zeigen die

regelmässigen Auszeichnungen als «Retailer of the Year» der letzten

Jahre. Jetzt bestätigen auch die Lernenden wieder, dass Lidl zudem

ein sehr guter Arbeitgeber ist. Mit einer beeindruckenden

Beteiligungsquote von 92 Prozent und zahlreichen positiven

Ergebnissen bei der Befragung der Lernenden kommt das deutlich zum

Ausdruck. Die Lehrlingsausbildung hat bei Lidl Schweiz einen hohen

Stellenwert und ist bereits heute auf überdurchschnittlichem Niveau.

Die Lernenden werden fachlich professionell ausgebildet und bestens

integriert. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre werden zudem 8 von

10 jungen Berufsleuten in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.



Ergebnisse im Detail



Die umfassende Befragung vom «Great Place to Work»-Institut dreht

sich rund um die Themen Glaubwürdigkeit, Fairness, Teamgeist, Stolz

und Respekt.



- 88 Prozent bestätigen, dass sie sich jederzeit an die Ausbildner

wenden können.

- 88 Prozent sagen aus, dass sie sich als neue Lernende willkommen

fühlen.

- 94 Prozent schätzen, wie das Unternehmen einen Beitrag für die

Gesellschaft leistet.



