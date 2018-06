Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Autobauer habe das Zeug für eine Erholung, das spiegele sich jedoch in den Konsensschätzungen bereits klar wider, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Abgasaffäre bestünden unverändert bilanzielle Risiken./bek/edh Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-26/12:18

ISIN: DE0007664039