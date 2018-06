Die NordLB hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Halten" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Angesichts der Niedrigstzinspolitik der EZB profitierten Immobilienaktien vom Anlagenotstand der Investoren und böten eine relativ attraktive Dividendenrendite, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings seien die Kaufpreise bereits erheblich gestiegen und bärgen die Gefahr einer Blasenbildung am Immobilienmarkt. Deshalb hält der Experte an seiner "Neutral"-Einschätzung des Sektors fest./edh/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-26/12:46

ISIN: LU0775917882