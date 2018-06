Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unibail-Rodamco-Westfield mit "Neutral" und einem Kursziel von 203 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Seit der angekündigten Fusion mit Westfield hätten sich die Aktien schlechter entwickelt als andere Papiere von Einkaufszentren-Investoren, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine zwar relativ anspruchslos, er bleibe aber vorsichtig./ajx/edh Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-26/12:52

ISIN: FR0013326246