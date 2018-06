Jaguar Land Rover erhöht seine Investitionen in den nächsten drei Jahren um rund ein Viertel auf 13,5 Milliarden Pfund (rund 15,3 Milliarden Euro), um künftig elektrifizierte Versionen für alle seine Modelle entwickeln und anbieten zu können. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine neue Präsentation für Investoren berichtet, will der größte britische Autobauer in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...