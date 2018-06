Innovative CRO mit drei Jahrzehnten Erfahrung mit pädiatrischen, klinischen Studien schließt Partnerschaft, um den weltweiten Zugang zu Kindern und Familien in der klinischen Forschung zu erweitern

Synteract, eine innovative Full-Service-Auftragsforschungsorganisation (CRO), die Phase I-IV Services bietet, mit denen Medikamententwicklungsfirmen neue Medikamente auf den Markt bringen können, hat eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit dem International Children's Advisory Network (iCAN) unterzeichnet. Als weltweites Konsortium von Kinderberatungsgruppen engagiert sich iCAN, um Kindern und Familien eine Stimme in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Forschung und Innovation zu geben und verstärkt Aufklärungsarbeit bzgl. der Bedeutung der Einbeziehung von Kindern zu leisten. Synteract ist ein Sponsor vom 2018 iCAN Research Summit in Edinburgh, Schottland, GB, der vom 8.-13. Juli 2018 stattfindet, und wird zwei interaktive Plenar-Seminare während des Events veranstalten.

iCAN verfügt über Ortsverbände in den USA und weltweit, pflegt Partnerschaften mit lokalen Kinderkrankenhäusern, setzt sich für die Bedürfnisse der pädiatrischen, klinischen Forschung ein und vertritt Patienten rund um die Welt.

Durch die Partnerschaft mit iCAN wird Synteract seinen Zugang zu Kindern und Familien, die mit klinischer Forschung vertraut sind, erweitern. iCAN wird Synteract durch Ideenaustausch, Best Practices in Studien-Designs, Protokollprüfung für pädiatrische Behandlungen und die Prüfung von Patientendokumenten helfen, die Rekrutierung zu erweitern und die Qualität und den Nutzen von pädiatrischen, klinischen Studien und pädiatrischer Forschung auszuweiten. Beide Organisationen werden Gelegenheiten für Innovation erhalten, indem sie ihre jeweilige Expertise nutzen, Kindern und ihren Familien ihre Gesundheit in eigene Hände zu nehmen, durchdachtes Input in Vorschriften leisten und das Design und die Durchführung von pädiatrischen Studien weltweit verbessern.

"ICAN hat sich der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Kindern rund um die Welt verschrieben. Ein wichtiger Teil hiervon ist die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern, wie z. B. Synteract, im Bereich der pädiatrischen, klinischen Studien", erklärte Leanne West, Präsidentin von iCAN. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das umfangreiche Wissen, die Erfahrung in der Industrie und den Sachverstand in der Medikamententwicklung von Syneract zu nutzen, um die pädiatrische, klinische Forschung zu fördern und die Verfügbarkeit von Medikamenten für Kinder zu verbessern."

Synteract leistet seit 30 Jahren Pionierarbeit mit Sponsoren in pädiatrischen, klinischen Studien und hat 100 pädiatrische Studien weltweit in Verbindung mit mehreren therapeutischen Indikationen durchgeführt. Erst kürzlich wurde die Entwicklung eines pädiatrischen Medikaments in einem seiner spezialisierten therapeutischen Entwicklungszentren bekanntgegeben.

Dr. Martine Dehlinger-Kremer leitet das pädiatrische Entwicklungszentrum bei Synteract als Vice President für Pediatric Development. Sie ist auch die Präsidentin von EUCROF, der europäischen CRO Federation; seit 2008 Vorsitzende der EUCROF Kinder-Arbeitsgruppe und Vorsitzende der GCP Kinderarzneimittel-Arbeitsgruppe des Europäischen Forums. Im April 2018 wurde sie zum Observer Member der Koordinationsgruppe von Enpr-EMA, dem europäischen Netzwerk für pädiatrische Forschung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) ernannt und war mehrere Jahre ein Mitglied der Enpr-EMA-Arbeitsgruppe.

"Synteract hat sich der weiteren Förderung der Standards und der Unterstützung der Sponsoren verschrieben, um den wachsenden Bedürfnissen an pädiatrischer Forschung nachzukommen", erklärte Dr. Dehlinger-Kremer. "Durch die Zusammenarbeit mit iCAN bekommen wir Zugang zu seinem weiten Netzwerk von Kindern und Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischen, kulturellen und geographischen Hintergrund, was der Entwicklung von Medikamenten für Kinder dienlich sein wird. Unsere Partnerschaft mit iCAN wird für die Entwicklung besserer, geeigneterer Protokolle, Studiendesigns und Patientenunterlagen sowie für die Strategieentwicklung für die Rekrutierung wertvoll sein. Sie wird uns auch helfen, die Innovation in Systemen und Behandlung voranzutreiben. Sie ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren Einsatz für diese wichtige Bevölkerung zu zeigen."

iCAN wird von der Foundation for Children, dem 501 (c) 3 Nonprofit-Arm des Otsverbands Connecticut der American Academy of Pediatrics (Connecticut Chapter of the American Academy of Pediatrics, CT-AAP) unterstützt.

Über Synteract

Mit 800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Synteract eine innovative, Full-Service-Auftragsforschungsorganisation, die biopharmazeutische Unternehmen in allen Phasen der klinischen Entwicklung unterstützt, um bei der Markteinführung neuer Medikamente zu helfen. Synteract hat fast 4.000 Studien auf sechs Kontinenten und in mehr als 60 Ländern mit mehr als 26.000 Studienzentren und fast 750.000 Patienten durchgeführt. Das Unternehmen hat über 240 Produktgenehmigungen beigetragen. Das CRO bietet eine bemerkenswerte Expertise in den Bereichen Pädiatrie, Onkologie und neurodegenerativen Indikationen sowie seltenen, "orphan" und immuntherapeutischen Studien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180626005839/de/

Contacts:

Für Synteract

Hilary McCarthy, 508-829-2543

hilary@clearpointagency.com