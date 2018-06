Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger nach einer Gewinnwarnung von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Diese sei für ihn nicht überraschend gewesen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erstaunt habe ihn aber das große Ausmaß. Das wiederholte Verfehlen der Ziele des Automobilzulieferers habe das Vertrauen in diesen nachhaltig belastet. Eine Rückkehr zu prozentual zweistelligen operativen Margen (Ebit) werde mittel- bis langfristig immer unwahrscheinlicher./bek/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-06-26/13:52

ISIN: DE0007856023