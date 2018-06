Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Hauptversammlung beschließt 3,00 EUR Dividende DGAP-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Hauptversammlung beschließt 3,00 EUR Dividende 26.06.2018 / 14:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptversammlung beschließt 3,00 EUR Dividende Hamburg, 26. Juni 2018 - Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung wurde für das zurückliegende Geschäftsjahr die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 EUR je Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 6,0 % bezogen auf den Schlusskurs 2017 von 49,75 EUR. Im Juli werden die Umsatzzahlen des ersten Halbjahres 2018 veröffentlicht. Die ausführlichen Geschäftszahlen folgen Ende August im Rahmen des Halbjahresfinanzberichtes. Über Bijou Brigitte: Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.100 Filialen vertreten und beschäftigt etwa 3.000 Arbeitnehmer. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht. Ansprechpartner für Rückfragen: Angela Gogolin, Investor Relations Tel.: +49 40 / 60609-1955 Fax: +49 40 / 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Hannah Höchst, Wirtschaftspresse Tel.: +49 40 / 60609-3250 Fax: +49 40 / 6026409 E-Mail: wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com 26.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698879 26.06.2018

