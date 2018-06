Nordex: Das hätte nicht passieren dürfen

Wenn es um die Auftragslage geht, hat Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) aktuell so etwas wie einen Lauf. Leider kann man dies in Bezug auf den Kurs der im TecDAX gelisteten Nordex-Aktie nicht behaupten.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Anteilsscheine des Hamburger Windturbinenherstellers bereits gefährlich der 200-Tage-Linie angenähert. Auch weil sich das Gesamtmarktumfeld nicht gerade in einer sehr guten Verfassung präsentierte. Nun war es ein wenig optimistischer Analystenkommentar, der der Nordex-Aktie gewissermaßen den Rest gab. Am Dienstag rutschte das Papier unter die 200-Tage-Linie, was weitere Verkäufe nach sich zog. In der Spitze ging es um mehr als 8 Prozent in die Tiefe.

