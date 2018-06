IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: Respect Your Universe stattet alle Trainer an Steve Nash Fitness World & Sports Club Standorten aus

(VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA), 26. Juni 2018 - RYU Apparel Inc. (TSX VENTURE: RYU.V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Steve Nash Fitness World & Sports Club (SNFW), der größte Anbieter von Fitness-Clubs in British Columbia, Kanada, ausgewählt wurde, den Mitarbeitern und Trainern an allen 23 bestehenden und neuen Standorten in der ganzen Provinz Sportkleidung zu liefern.

Die von SNFW gekauften Modelle bieten eine Auswahl aus der leistungsstarken Vapor Kollektion und umfassen sowohl Vapor Crew Neck Tops als auch Vapor Long Sleeve Tops für Damen und Herren.

Wir fühlen uns unglaublich geehrt, von einem so angesehenen Mitglied der Vancouver Business und Fitness Community als Hauptlieferant ausgewählt worden zu sein, sagte Marcello Leone, der CEO von RYU. Unsere Unternehmen richten sich auf vielen Ebenen aus und wir sind stolz darauf, Teil ihrer Wellness-Expansion zu sein, die auch dazu beitragen wird, dass RYU seine Präsenz und die Bekanntheit seiner Marke erhöhen kann.

Steve Nash Fitness World & Sports Club öffnete seine Pforten im Jahr 2007 in Vancouver mit Unterstützung des professionellen Basketballspielers Steve Nash und seiner Vision, einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil für alle zu fördern. SNFW als größter Fitnessanbieter in BC mit 1.000 Teammitgliedern, die über 100.000 Mitglieder an 23 Standorten betreuen, definiert das übliche Erlebnis im Fitnessstudio weiterhin neu.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidung und Accessoires-Marke, die für die Fitness, Leistung und den Lebensstil von multidisziplinären Sportlern entwickelt wurde. Innovativ und kompromisslos konzipiert und auf Passform, Komfort und Langlebigkeit zugeschnitten, bietet RYU die Möglichkeit, die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

