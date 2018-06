"Tagesschau.de" bekommt eine neue Spitze: Juliane Leopold übernimmt die Leitung der Redaktion am 1. Juli von Christiane Krogmann, teilte die ARD am Dienstag nach der Intendantensitzung in Berlin mit. Die studierte Publizistin und Kommunikationswissenschaftlerin Leopold, 1983 in Halle (Saale) geboren, arbeitete unter anderem beim "Freitag", der "Neuen Zürcher Zeitung" und der "Zeit". 2014 war Leopold Gründungs-Chefredakteurin des Medienportals "Buzzfeed Deutschland". Als Redaktionsleiterin wird sie für die Website und die Nachrichten-App der "Tagesschau" verantwortlich sein. Ihr Team soll zunehmend crossmedial arbeiten und Leopold dafür die nötigen Strukturen und Abläufe entwickeln. Krogmann übernimmt den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch wieder die Funktion als Chefin vom Dienst bei der Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20 Uhr./cr/DP/men

