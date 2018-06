Die Autobranche ist mit dem Dieselskandal weiter unter Beschuss und auch an der Stuttgarter Börse trennen sich Anleger von Daimler & VW-Anleihen. Ist ein ähnliches Bild auch in Anleihen der gebeutelten Dt. Bank zu beobachten? Und wie reagieren Anleger auf das Wahlergebnis in der Türkei? Einschätzungen von Anleihen Händlerin Bianca Becker.