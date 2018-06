Mietwagen im Urlaub - Unbedingt auf den Versicherungsschutz achten

Viele möchten auch im Urlaub mobil sein und auf ein eigenes Auto nicht verzichten. Entweder fährt man gleich mit dem eigenen Gefährt in die Ferien oder mietet sich vor Ort einen Wagen. In beiden Fällen gilt es einiges zu beachten. Die GVI sagt was.

Laut GVI sollten Urlauber vor allem auf den Versicherungsschutz achten. Besonders wichtig sei dabei die sogenannte "Mallorca-Police", die an erster Stelle stehen und bereits in der bestehenden Kfz-Versicherung des eigenen Autos enthalten sein sollte. Außerdem sollten Urlauber nicht nur auf die günstigsten Preise schauen.

